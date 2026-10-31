Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 20:41

Политика

Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи лидеров РФ и США на саммите АТЭС

Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность встречи лидеров двух стран на мероприятиях АТЭС в Китае в ноябре. Об этом Рубио сообщил на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20.

"У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце", – сказал госсекретарь.

Рубио также назвал участие Лаврова в совещании хорошей возможностью продолжить взаимодействие с Россией. По его словам, для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо вести переговоры с обеими сторонами.

Американский госсекретарь подчеркнул, что сам факт встречи или разговора с представителями другой страны не означает одобрения ее действий или позиции. По его словам, такой подход разделяет президент США Дональд Трамп.

Рубио также напомнил, что Россия обладает значительным ядерным арсеналом, и отметил важность поддержания контактов между Москвой и Вашингтоном для предотвращения возможной эскалации.

Кроме того, он выступил за участие российских представителей в международных форумах, где они могут выслушать позицию не только США, но и других государств.

В Атланте 30 и 31 октября проходила встреча глав внешнеполитических ведомств стран G20. Российскую делегацию возглавлял Лавров.

Рубио также заявлял, что Трамп считает важным участие России в обсуждениях в рамках "Большой двадцатки". Помимо этого, госсекретарь не исключил приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, отметив, что окончательное решение примет Трамп.

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика