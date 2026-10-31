Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи лидеров РФ и США на саммите АТЭС

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Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность встречи лидеров двух стран на мероприятиях АТЭС в Китае в ноябре. Об этом Рубио сообщил на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20.

"У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце", – сказал госсекретарь.

Рубио также назвал участие Лаврова в совещании хорошей возможностью продолжить взаимодействие с Россией. По его словам, для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо вести переговоры с обеими сторонами.

Американский госсекретарь подчеркнул, что сам факт встречи или разговора с представителями другой страны не означает одобрения ее действий или позиции. По его словам, такой подход разделяет президент США Дональд Трамп.

Рубио также напомнил, что Россия обладает значительным ядерным арсеналом, и отметил важность поддержания контактов между Москвой и Вашингтоном для предотвращения возможной эскалации.

Кроме того, он выступил за участие российских представителей в международных форумах, где они могут выслушать позицию не только США, но и других государств.

В Атланте 30 и 31 октября проходила встреча глав внешнеполитических ведомств стран G20. Российскую делегацию возглавлял Лавров.

Рубио также заявлял, что Трамп считает важным участие России в обсуждениях в рамках "Большой двадцатки". Помимо этого, госсекретарь не исключил приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, отметив, что окончательное решение примет Трамп.

