Легковушка загорелась при выезде с заправки на МКАД

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Легковой автомобиль Renault сгорел при выезде с заправки на внешней стороне МКАД в Дмитровском районе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел на 81-м километре магистрали.

Ранее в Хасавюрте 15-летняя школьница спасла шестилетнего мальчика с задержкой психоречевого развития из загоревшейся Lada Priora. Девятиклассница заметила ребенка в машине, увидела огонь в салоне и вытащила его через окно за несколько секунд до того, как пламя усилилось.

После этого она попросила прохожую вызвать скорую помощь и отвела мальчика подальше от автомобиля, который вскоре полностью вспыхнул. Оба ребенка не пострадали.