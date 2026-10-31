Россиянин Ибрагимов выиграл чемпионат мира по вольной борьбе в Астане

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов победил на чемпионате мира в Астане в весовой категории до 70 килограммов. Об этом сообщает ТАСС.

В финальной схватке он одержал победу над Эрназаром Акматалиевым из Киргизии.

Для сборной России это вторая золотая медаль на турнире. В женской борьбе победила Алина Касабиева в весовой категории до 65 килограммов. Кроме того, на счету отечественных спортсменов три серебряные и пять бронзовых наград.

Чемпионат мира продлится до 1 ноября.

Ранее российский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом мира на соревнованиях в Баку в весовой категории более 100 килограммов. Он досрочно одолел азербайджанца Ушанги Кокаури.

