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31 октября, 19:39

Спорт

Московское "Динамо" обыграло "Ахмат" и возглавило таблицу РПЛ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Московское "Динамо" победило грозненский "Ахмат" в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Счет на второй минуте открыл Даниил Фомин, а на 77-й минуте преимущество хозяев закрепил Константин Тюкавин.

После победы "Динамо" набрало 28 очков и поднялось на первое место в турнирной таблице, обойдя петербургский "Зенит", у которого 27 очков и матч в запасе. "Ахмат" с 11 очками занимает 14-ю строчку и находится в зоне переходных матчей.

В следующем туре 7 ноября московская команда сыграет на выезде с воронежским "Факелом", а "Ахмат" в тот же день примет московскую "Родину".

Ранее московский ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 3:1 в матче пятого тура группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России. Армейцы набрали восемь очков и занимают второе место в группе D, сохраняя шансы на выход в плей-офф.

"Локомотив" с тремя очками останется не выше четвертой строчки, клуб досрочно завершил борьбу в турнире. В заключительном туре ЦСКА 24 ноября сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", а "Локомотив" 25 ноября примет "Ростов".

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