Трамп опубликовал карту Гренландии в виде базы ВВС США

Фото: truthsocial.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social изображение Гренландии, представленной в виде американской военной базы.

"Добро пожаловать в Гренландию", – говорится в подписи к публикации.

На картинке показана трехмерная модель части Северного полушария, где на месте острова изображены боевые самолеты, взлетно-посадочная полоса и ангары, рядом с которыми размещен флаг США.

Публикация появилась на фоне подписания 22 сентября соглашения между США, Данией и Гренландией, расширяющего возможности американского военного присутствия на острове. Документ дополняет действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и предусматривает создание новых военных объектов в Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге на востоке.

Позже стало известно, что США могут начать использовать новую военную базу в гренландском Нарсарсуаке примерно в 2028 году при сохранении достаточного уровня финансирования.

