Трамп допустил переход Гренландии под контроль США до конца его срока

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия может перейти под управление Соединенных Штатов до истечения срока его полномочий. Об этом он сказал в интервью Real America's Voice.

"Я бы действительно сделал такую ставку", – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Гренландия имеет стратегическое значение для США.

В начале февраля Трамп заявил о начале переговоров по ситуации в Гренландии. Он выразил надежду на заключение сделки, поскольку это якобы крайне важно для национальной безопасности США.

Кроме того, глава Штатов рассказывал, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки. По его словам, соглашение коснется всего Арктического региона.