Женщина и ребенок сбились с тропы в горах Карачаево-Черкесии

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Спасатели МЧС ведут поиски женщины и ребенка, которые потерялись на маршруте к Софийским озерам в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Туристы находятся на подходе к озерам и с самого начала поддерживают связь со спасателями, которые пока до них не дошли. Самостоятельно спуститься с маршрута они не смогли, уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что свой маршрут туристы в подразделениях МЧС не регистрировали.

Ранее группа туристов, состоявшая из трех мужчин и одной женщины, отправилась на маршрут Голубиная пещера – Красная пещера в Крыму. Однако в назначенное время туристы не вышли на связь.

На следующий день МЧС начало поисково-спасательную операцию. Вечером этого же дня туристов нашли. Их передали медикам для осмотра. Один из туристов рассказал, что группа провела под землей 36 часов.