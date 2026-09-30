Спасенную в Крыму группу спелеологов-любителей передали медикам

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Крым"

В Крыму спасатели вывели из Красной пещеры потерявшуюся группу спелеологов-любителей. Всех четверых передали медикам для осмотра. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС республики.

Там уточнили, что состояние туристов удовлетворительное. Спасатели обнаружили всех четырех пропавших в пещере туристов.

Группа, состоящая из трех мужчин и одной женщины, отправилась на маршрут Голубиная пещера – Красная пещера днем 28 сентября. В назначенное время туристы не вышли на связь.

Во вторник, 29 сентября, МЧС начало поисково-спасательную операцию. В ней были задействованы 41 человек и 12 единиц техники.