Кравцов заявил, что в РФ обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В России обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. Об этом ТАСС заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, для повышения доступности дошкольного образования в стране сделано многое. Министр напомнил, что еще 20 лет назад устроить ребенка в детский сад для многих семей было очень непростой задачей.

Вместе с тем до 2030 года запланировано капитально отремонтировать более 2 200 зданий и построить не менее 100 новых детских садов. До конца 2026 года планируется отремонтировать еще более 200 зданий и построить один детский сад.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ готовит обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования. Там отметили, что акцент в новой редакции сделают на знакомстве детей с родной культурой, литературой и нравственными ориентирами, а не на заучивании букв и цифр.