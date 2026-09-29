29 сентября, 23:57Общество
Девять вузов РФ в 2026 году принимали абитуриентов только на программы новой модели
Фото: depositphotos
Девять из 17 университетов – участников пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования в 2026 году провели прием студентов полностью на пилотные образовательные программы. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.
Глава ведомства Валерий Фальков совместно с ректорами университетов – участников пилотного проекта подвел итоги приемной кампании и обсудил ключевые задачи на 2026/27 учебный год.
По его словам, всего на 320 направлений подготовки базового и специализированного высшего образования (магистратуры) было подано более 750 тысяч заявлений.
Проект по переходу на новую модель высшего образования реализуется по указу Владимира Путина с 2023 года. Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Помимо этого, доступно обучение по программам аспирантуры, которая считается этапом профессионального образования. В проекте участвуют вузы разной отраслевой принадлежности.