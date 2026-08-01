Минобрнауки РФ планирует завершить переход на новую модель высшего образования за 3 года

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Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие три года, сообщили в Минобрнауки РФ.

По отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется с 2027 года. В 2026 году на бюджетные места в 17 университетах, участвующих в пилотном проекте, поступят порядка 42,4 тысячи абитуриентов.

Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в 2023 году. Сейчас в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование, а аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, направленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

Девять университетов, участвующих в проекте, уже полностью перестроили свои программы под новую модель. В предстоящем учебном году в этих вузах студенты будут обучаться по 581 новой образовательной программе, указал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он также добавил, что и университеты, участвующие в пилоте с самого начала, и те, кто вступил в проект с января 2026 года, фиксируют заметный рост интереса к новым программам со стороны абитуриентов.

Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования войдут философия, История России и Основы российской государственности. Они станут обязательными для студентов всех направлений. Могилевский добавил, что курсы не должны дублировать друг друга, однако отсылки между дисциплинами допустимы.

