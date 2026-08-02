Пастух погиб от удара молнии в Нижегородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Нижегородской области 62-летний пастух скончался от удара молнии во время выпаса скота. Об этом сообщила региональная трудовая инспекция.

Инцидент произошел 30 июля около 13.00 по московскому времени во время пастьбы колхозного стада в деревне Содомово Уренского муниципального округа. Мужчина работал животноводом в ООО "Нива".

"Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника", – говорится в сообщении.

В настоящее время нижегородская трудовая инспекция устанавливает все причины и обстоятельства несчастного случая, начато расследование.

Схожая трагедия ранее произошла в Краснодаре. 45-летний мужчина, находившийся на Ростовском шоссе, получил удар молнии и скончался.

До этого на севере Казахстана молния ударила в 2 детей. Один из них погиб, а другой получил травмы. Сотрудники отдела полиции района Биржан Сал начали досудебное производство по факту случившегося.