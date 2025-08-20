Молния ударила в двух детей на севере Казахстана

Фото: depositphotos/prudkov

Молния ударила в двух детей в Акмолинской области на севере Казахстана. В результате один из них погиб, а другой получил травмы, сообщила пресс-служба регионального департамента полиции.

"Сотрудниками отдела полиции района Биржан Сал начато досудебное производство по факту гибели ребенка 2015 года рождения и получения травм другим ребенком 2010 года рождения. Предположительно, дети пострадали 20 августа 2025 года в селе Улги района Биржан Сал", – указало ведомство.

Как уточнили правоохранительные органы, на место трагедии прибыли экстренные службы. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее три человека, в том числе ребенок, погибли от удара молнии у водоема в Тульской области. Еще трое пострадали. Молния ударила в людей в селе Бунырево Алексинского района.

Кроме того, в Башкирии удар молнии во время грозы убил табун лошадей, которые паслись возле линий электропередачи. ЧП произошло в селе Первое Туркменево Баймакского района. Всего погибли семь лошадей, которые принадлежали одному из жителей села.