27 января, 17:12
Суд Уфы арестовал женщину по подозрению в убийстве дочери
Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан"
Октябрьский районный суд Уфы арестовал 29-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в убийстве своей малолетней дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По версии следствия, 25 января мать сдавила шею ребенку, в результате чего девочка скончался от механической асфиксии. Суд отправил женщину под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 25 марта.
Ранее в квартире дома на Братеевской улице в Москве нашли тело ребенка с признаками утопления. Следствие установило, что мать, не желая воспитывать сына, посадила его в ванную и стала душить поясом от халата, опустив его с головой в воду.
На допросе она рассказала, что долгое время думала об убийстве ребенка. СМИ указали, что у женщины есть психическое расстройство, однако она не состоит на учете. Позже суд заключил ее под стражу.
