27 января, 17:12

Происшествия

Суд Уфы арестовал женщину по подозрению в убийстве дочери

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан"

Октябрьский районный суд Уфы арестовал 29-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в убийстве своей малолетней дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По версии следствия, 25 января мать сдавила шею ребенку, в результате чего девочка скончался от механической асфиксии. Суд отправил женщину под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 25 марта.

Ранее в квартире дома на Братеевской улице в Москве нашли тело ребенка с признаками утопления. Следствие установило, что мать, не желая воспитывать сына, посадила его в ванную и стала душить поясом от халата, опустив его с головой в воду.

На допросе она рассказала, что долгое время думала об убийстве ребенка. СМИ указали, что у женщины есть психическое расстройство, однако она не состоит на учете. Позже суд заключил ее под стражу.

Суд решит вопрос о принудительном лечении мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

