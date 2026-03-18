Захарова напомнила о Венесуэле и Иране, комментируя слова Трампа о Макроне

Французский президент Эммануэль Макрон может лишиться должности "не по своей воле", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

Ранее Франция отказалась участвовать в поддержке возможной военной операции США в Ормузском проливе. В частности, Макрон отмечал, что страна не будет задействована в разблокировке пролива "ни при каких обстоятельствах". Трамп в ответ на это сказал, что его французский коллега может вскоре лишиться своего поста.

Захарова задалась вопросом, "какой сценарий" будет применен к Макрону – венесуэльский или иранский.

"На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон", – подчеркнула представитель МИД.

США совместно с Израилем нанесли удар по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и военным базам Вашингтона в регионе.

В январе США провели в Венесуэле военную операцию, в ходе которой президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. Трамп обвинил их в наркотерроризме.

