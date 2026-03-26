Путин и Собянин дали старт строительству нового Национального центра "Россия"

Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт строительству Национального центра "Россия". Комплекс появится на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

Он станет одним из главных общественных пространств как в столице, так и в стране. Решение о его строительстве было принято главой государства в 2024 году по итогам выставки-форума "Россия" на ВДНХ, которую посетили более 18 миллионов человек.

Одновременно в Национальном центре "Россия" смогут находиться до 20 тысяч человек. Площадь комплекса составит около 205 тысяч квадратных метров, а высота – 51 метр. Всего у него будет 8 этажей, в том числе 2 подземных.

"С чем это это можно сравнить? 200 тысяч квадратных метров площадей – это практически в 3 раза больше, чем Кремлевский дворец (КДЦ), который мы все хорошо знаем, а количество одномоментно находящихся людей – в 2 раза больше, чем в КДЦ", – обратил внимание мэр.

В здании разместят выставочные залы площадью 60 тысяч "квадратов", концертный трансформируемый зал на 3,5 тысячи зрителей, а также медиа- и пресс-центры. Кроме того, там сделают зоны для делового общения и фуд-корты.

Проектированием центра занимается проектная организация крупнейшей инжиниринговой компании России АО "Мосинжпроект" – ООО "Институт "Мосинжпроект" – при участии одного из ведущих проектных институтов АО "Моспроект-2" имени М. В. Посохина.

Основной идеей проекта является визуальная легкость – здание будет светлым и просторным, его выполнят в бионическом стиле. Форма центра будет ассоциироваться с природными ландшафтами. При этом горизонтальные линии сделают его пластичным и динамичным на фоне вертикалей "Москва-Сити". Внутренние пространства центра будут напоминать кружево, а белые оттенки создадут у посетителей ощущение чистоты и торжественности.

Интересной деталью станет мультимедийный фасад, который будет адаптироваться под происходящее. Он станет особым украшением здания в дни национальных праздников и во время проведения культурных мероприятий. Кроме того, частью центра станет и ландшафтный парк площадью 4 гектара с аллеями и водоемами.

Также, согласно проекту, центр получит крытое уличное пространство с амфитеатрами. Летом там будут проводить культурные мероприятия, а зимой обустроят каток.

Всего для посетителей организуют 3 основных входа. Со стороны открытого пространства они смогут пройти в выставочные залы, к универмагу и ресторану. Из прилегающего парка – в концертно-конгрессную зону, а с набережной – к гастрономическим рядам. На первом этаже здания со стороны набережной будет открыт независимый от комплекса ретейл.

Предполагается, что строительство завершится к 2028 году. После этого начнется внутреннее устройство здания и работа над парком. Открытие планируется в 2029 году.

До этого момента комплекс будет работать в павильоне № 7 Экспоцентра по адресу Краснопресненская набережная, дом 14. Сейчас там открыта выставка "Путешествие по России", где на площади свыше 3 тысяч квадратных метров гости могут узнать много интересного о российских регионах.

Ранее всем желающим в онлайн-режиме стал доступен виртуальный тур по экспозиции "Путешествие по России". Зрители могут увидеть экспонаты, которые рассказывают о промышленном и научном развитии, а также о культуре и богатствах российских регионов. 360-градусная съемка позволяет переходить в разные залы.

