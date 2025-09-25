Виртуальный тур по выставке "Путешествие по России" стал доступен онлайн

Фото: телеграм-канал "Национальный центр Россия"

Виртуальный тур по экспозиции "Путешествие по России" стал доступен в онлайн-режиме, сообщается на сайте Национального центра "Россия".

Зрители могут рассмотреть главные экспонаты, повествующие о промышленном и научном развитии, а также о культуре и богатствах российских регионов.

При помощи панорамной 360-градусной съемки можно свободно перемещаться по залам, приближать объекты и просматривать информационные материалы. При этом виртуальный формат не заменяет личное посещение выставки, становясь удобным дополнением, позволяющим заранее спланировать маршрут.

Москвичам также доступна выставка "Образ Москвы в русском искусстве". На ней, в частности, представлена картина "Ледяные горы на Неглинке во время Масленой недели" 1790-х годов французского живописца Жерара Делабарта. Полотно позволяет увидеть, как раньше выглядела убранная под землю река Неглинная.

