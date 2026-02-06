Внебиржевой курс доллара поднялся выше 78 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расчетный курс доллара, используемый в качестве ориентира для внебиржевого рынка, превысил отметку в 78 рублей. Последний раз такого уровня показатель достигал 15 января, следует из данных торгов.

По состоянию на 10:24 по московскому времени курс американской валюты вырос на 57 копеек по сравнению с предыдущим закрытием, установившись на отметке в 77,35 рубля. Минутами ранее он поднимался до 78,51 рубля.

Накануне, 5 февраля, стоимость биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые с ноября 2024 года. В частности, цена криптовалюты упала за сутки на 7,69%, до 69 969 долларов.

Еще одно падение было зафиксировано на рынке золота и серебра. Стоимость драгметаллов достигла 4 755,6 и 72,79 доллара за унцию соответственно. При этом их цена во время торгов кратковременно росла более чем на 3%, что указывает на сохраняющуюся высокую волатильность.

