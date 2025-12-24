Форма поиска по сайту

24 декабря, 18:26

Экономика
Bloomberg: российский рубль стал самой крепкой валютой в 2025 году

Российский рубль стал самой крепкой валютой в 2025 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский рубль в 2025 году опередил курсы основных валют к доллару, сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, за счет своего роста в текущем году он вошел в топ-5 самых прибыльных активов после платины, серебра, палладия и золота. Национальная валюта за последние 12 месяцев показала самое сильное укрепление с 1994 года (на 45%) и теперь торгуется около 78 рублей за доллар.

В издании подчеркнули, что на рост рубля повлияло снижение спроса на иностранную валюту в России. Кроме того, рублевые активы стали привлекательней для россиян за счет денежно-кредитной политики Центробанка РФ.

Ранее в ВТБ рассказывали, что российский рубль укрепился из-за низкого объема импорта – курс валюты формируется через юань, а долларовый курс вовсе не формируется на бирже – Центробанк лишь смотрит на отдельные сделки банков. Текущий курс рубля якобы не устраивает ни экспортеров, ни бюджет страны.

При этом глава ЦБ России Эльвира Набиуллина отмечала, что рост цен по итогам 2025 года окажется минимальным за последние 5 лет. В это же время годовая инфляция опустилась ниже 6%.

