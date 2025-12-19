Форма поиска по сайту

19 декабря, 11:25

Экономика

Внебиржевой курс доллара превысил 81 руб впервые с 18 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внебиржевой курс доллара США поднялся выше 81 рубля впервые с 18 ноября 2025 года, следует из данных торгов.

По данным на 10:34 по московскому времени курс американской валюты вырос на 1,14 рубля (81,01 рубля) относительно предыдущего закрытия.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года наиболее репрезентативным для рубля является курс юаня, торги которым проходят с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

В это время курс доллара рассчитывается через соотношение доллара к юаню на форексе и юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс является главным ориентиром для внебиржевых сделок с американской валютой за рубли.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ вынуждена заниматься развитием альтернативных доллару платежных систем, так как эта валюта используется в качестве политического оружия. Он отметил, что во время второго срока президентства лидер США Дональд Трамп критиковал страны БРИКС за "вызов господству и доминированию доллара".

