Температура в Москве побила рекорд тепла за последние 24 года

Температура воздуха в Москве побила рекорд тепла за последние 24 года, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Температура на станции ВДНХ составила плюс 13,8 градуса в 15:00 пятницы, 13 марта. Позже воздух остыл до плюс 12,8 градуса, однако это все равно выше предыдущего рекорда.

По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра Людмилы Паршиной, прошлый рекорд был зафиксирован в 2002 году. Тогда было зафиксировано 11,5 градуса тепла.

Накануне, в четверг, 12 марта, обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В этот день столбики термометров в Москве показали 12 градусов выше нуля, что на градус больше, чем было 12 марта 2025-го.

13 марта в городе установилась солнечная и теплая погода. Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся и в выходные. В субботу, 14 марта, ночные температурные значения будут варьироваться между 0 и 3 градусами, а днем возрастут до 12–15.

