13 марта, 18:26

Общество

Температура в Москве побила рекорд тепла за последние 24 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве побила рекорд тепла за последние 24 года, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Температура на станции ВДНХ составила плюс 13,8 градуса в 15:00 пятницы, 13 марта. Позже воздух остыл до плюс 12,8 градуса, однако это все равно выше предыдущего рекорда.

По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра Людмилы Паршиной, прошлый рекорд был зафиксирован в 2002 году. Тогда было зафиксировано 11,5 градуса тепла.

Накануне, в четверг, 12 марта, обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В этот день столбики термометров в Москве показали 12 градусов выше нуля, что на градус больше, чем было 12 марта 2025-го.

13 марта в городе установилась солнечная и теплая погода. Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся и в выходные. В субботу, 14 марта, ночные температурные значения будут варьироваться между 0 и 3 градусами, а днем возрастут до 12–15.

Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

