Солнечная и теплая погода установится в Москве 13 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солнечная и теплая погода установится в Москве в пятницу, 13 марта. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В течение дня <...> москвичей и жителей Подмосковья снова ждет по-весеннему погожий и очень теплый денек с претензией на очередной суточный рекорд тепла", – отметил синоптик.

Благодаря влиянию антициклона столбики термометров поднимутся до 12–15 плюсовых градусов, что побьет максимальное значение для 13 марта 2002 года, когда температура установилась на отметке в 11,5 градуса.

Также в этот день прогнозируется южный и юго-западный ветер, скорость которого не превысит 1–6 метров в секунду.

Благоприятные погодные условия сохранятся и в выходные, продолжил метеоролог. В субботу, 14 марта, ночные температурные значения будут варьироваться между 0 и 3 градусами, а днем возрастут до 12–15.

Не менее теплым выдастся и воскресенье, 15-е число. В темное время суток столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 2 градусов, а дневные значения будут колебаться от 11 до 14.

"Рекорд для 14 марта составляет плюс 13,7 – установлен в 2025 году, для 15 марта плюс 9,8 – держится с 2015 года", – уточнил Тишковец.

В свою очередь, начало следующей недели также принесет москвичам солнце и апрельское тепло. Согласно прогнозу эксперта, в сумерках температура будет около 0 градусов, а днем воздух прогреется до 8–11.

Тем не менее в середине следующей недели в мегаполисе наступит небольшое похолодание до минус 5 градусов. Заморозки будут сохраняться на протяжении нескольких дней, после чего температура вновь поднимется до 5 градусов выше 0. Однако понижение температуры также принесет в столичный регион небольшие осадки. При этом сильных снегопадов в ближайшее время не ожидается.