Во Франции обвинили форварда "Реала" Мбаппе во лжи

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе врет, что врачи мадридского футбольного клуба не допускали ошибок в лечении его травмы. Такое мнение высказал французский журналист Даниэль Риоло, передает RMC.

По мнению представителя СМИ, Мбаппе совместно с командой принял решение придерживаться стратегии лжи по данной теме. Риоло считает, что таким образом футболист не нанесет ущерб интересам "Реала", который сейчас "выглядит нелепо".

В этом сезоне французский футболист забил 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 24 матчах в чемпионате Испании. В начале года игрок пропустил несколько игр из-за повреждения. 25 марта СМИ сообщили, что врачи мадридского клуба якобы обследовали здоровое колено Мбаппе вместо больного.

На данный момент "Реал" занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата. Команда отстает от "Барселоны" на 4 очка. 18 марта мадридский клуб обеспечил себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов, одержав победу над "Манчестер Сити" в 1/8 финала.

Ранее нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль установил рекорд в Лиге чемпионов, став самым результативным игроком среди футболистов, не достигших 19-летнего возраста. В матче против немецкого "Айнтрахта" (2:1) испанец отметился голевой передачей французу Жюлю Кунде, что стало его 17-м результативным действием в турнире. Кроме того, он забил 8 голов и сделал 9 передач, обойдя таким образом Мбаппе.

