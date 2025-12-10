Ямаль обошел Мбаппе и установил рекорд в Лиге чемпионов

Фото: ТАСС/AP/Joan Monfort

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямал установил новый рекорд в Лиге чемпионов, став самым результативным игроком среди футболистов, не достигших 19-летнего возраста, передает ТАСС.

В домашнем матче против немецкого "Айнтрахта" (2:1) испанец отметился голевой передачей французу Жюлю Кунде, что стало 17-м результативным действием Ямаля в Лиге чемпионов. Кроме того, он забил 8 голов и сделал 9 передач, обойдя таким образом Килиана Мбаппе из "Реала".

18-летний Ямал является воспитанником "Барселоны". В сезоне-2024/25 он завоевал чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Испании. Также он побеждал в чемпионате в 2023 году. В текущем сезоне футболист забил 8 голов и отдал 10 передач в 17 матчах различных турниров.

Со сборной Испании он стал чемпионом Европы-2024 и был признан лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года издание France Football назвало его лучшим молодым игроком мира, а в ноябре он получил награду Golden Boy.

Ранее колумбийский форвард "Краснодара" Джон Кордоба повторил рекорд российского футболиста Федора Смолова по количеству голов в составе краснодарской команды.

32-летний колумбиец забил мяч в ответном матче против "Оренбурга", который проходит в рамках пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Таким образом, на счету Кордобы 68 голов за "Краснодар" в 137 встречах.