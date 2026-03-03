Московский зоопарк пополнился 30 уникальными животными в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В 2025 году Московский зоопарк расширил свою коллекцию уникальных животных еще 30 малочисленными и экзотическими видами. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Вместе с другими пернатыми в павильоне "Дом птиц" теперь живут челноклювы, или ночные цапли. От остальных они отличаются необычным строением клюва: он короткий, широкий и с зубцом на конце. В павильоне "Птицы и бабочки" поселились восемь чернолицых ибисов, двое из которых уже сформировали пару.

Коллекцию зоопарка также пополнили две ехидны. Эти редкие млекопитающие-эндемики из Австралии способны улавливать электрические поля добычи.

В обновленном павильоне "Солнечные медведи" разместились самые маленькие и редкие косолапые в мире – малайские. Медвежат назвали Маша, Лучик и Звездочка. Их кормят сырыми овощами и фруктами, а также белковой пищей: кисломолочными продуктами и вареным куриным мясом.

В апреле 2025 года впервые в России на новой территории зоопарка поселились гигантские выдры, которые обладают самой густой шерстью среди животных. Специально для них открыли просторный вольер с пресноводным бассейном и подогреваемыми участками суши, оформленный в стиле тропических лесов Амазонки.

Прошлый год принес пополнение в семействе редких амурских тигров Шивы и Амура-Ориона, у которых родилась двойня. Важнейшим достижением стало рождение детеныша у африканских приматов потто, которых сложно содержать и разводить.

Ранее сообщалось, что на Новой территории Московского зоопарка открыли памятник белому медведю Диксону. В сентябре 2022 года его обнаружили на севере Красноярского края в крайне тяжелом состоянии – с огнестрельными ранениями, повреждением позвоночника и парализованными задними лапами. Хищника эвакуировали в Норильск, затем доставили в зоопарк, где специалисты почти год боролись за его жизнь. В сентябре 2023 года Диксон умер во сне от сердечно-легочной недостаточности.