Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 12:30

Город

Московский зоопарк пополнился 30 уникальными животными в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В 2025 году Московский зоопарк расширил свою коллекцию уникальных животных еще 30 малочисленными и экзотическими видами. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Вместе с другими пернатыми в павильоне "Дом птиц" теперь живут челноклювы, или ночные цапли. От остальных они отличаются необычным строением клюва: он короткий, широкий и с зубцом на конце. В павильоне "Птицы и бабочки" поселились восемь чернолицых ибисов, двое из которых уже сформировали пару.

Коллекцию зоопарка также пополнили две ехидны. Эти редкие млекопитающие-эндемики из Австралии способны улавливать электрические поля добычи.

В обновленном павильоне "Солнечные медведи" разместились самые маленькие и редкие косолапые в мире – малайские. Медвежат назвали Маша, Лучик и Звездочка. Их кормят сырыми овощами и фруктами, а также белковой пищей: кисломолочными продуктами и вареным куриным мясом.

В апреле 2025 года впервые в России на новой территории зоопарка поселились гигантские выдры, которые обладают самой густой шерстью среди животных. Специально для них открыли просторный вольер с пресноводным бассейном и подогреваемыми участками суши, оформленный в стиле тропических лесов Амазонки.

Прошлый год принес пополнение в семействе редких амурских тигров Шивы и Амура-Ориона, у которых родилась двойня. Важнейшим достижением стало рождение детеныша у африканских приматов потто, которых сложно содержать и разводить.

Ранее сообщалось, что на Новой территории Московского зоопарка открыли памятник белому медведю Диксону. В сентябре 2022 года его обнаружили на севере Красноярского края в крайне тяжелом состоянии – с огнестрельными ранениями, повреждением позвоночника и парализованными задними лапами. Хищника эвакуировали в Норильск, затем доставили в зоопарк, где специалисты почти год боролись за его жизнь. В сентябре 2023 года Диксон умер во сне от сердечно-легочной недостаточности.

В Московском зоопарке орангутаны устроили игру в прятки в своем вольере

Читайте также


животныегород

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика