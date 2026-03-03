Форма поиска по сайту

03 марта, 13:18

В мире
SCMP: китаец заработал 23 тысячи долларов на услугах по уходу за кошками

Фото: depositphotos/alinute

Предприниматель из Шанхая смог заработать 23 тысячи долларов, предлагая услуги по уходу и кормлению кошек для тех, кто уезжает на празднование китайского Нового года. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В интервью изданию Хуан Цун рассказал, что вместе с командой за 20 дней выполнил 2 тысячи заказов, из которых примерно половину сделал он сам. Его рабочий день начинался в 3 часа ночи и заканчивался в 22 или 23 часа.

За каждое посещение подопечного, которое длилось 10–15 минут, Хуан Цун успевал убрать лоток, добавить корма и воды, проверить состояние питомца, осмотреть окна и электроприборы, а также вынести мусор. Дополнительные услуги по выдаче медикаментов и стрижке когтей предоставлялись бесплатно в разумных пределах.

Пользователь китайских соцсетей активно обсуждают бизнес Хуана. Они отмечают, что такие услуги помогают владельцам животных чувствовать себя спокойно, когда им нужно уехать на время праздников. При этом некоторые указывают, что уход за тревожными животными непрост и требует высокой ответственности.

Ранее россиян предупредили, что весной у домашних питомцев могут обостриться хронические заболевания. Причиной может стать в том числе авитаминоз. Владельцам животных рекомендуют проводить диспансеризацию питомцев раз в год, при этом возрастным животным и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, обследования нужны два раза в год или чаще по назначению ветеринара.

