Хронические заболевания домашних животных могут обостриться весной

Плохое самочувствие может наблюдаться у домашних питомцев весной. Особенно уязвимы животные с хроническими болезнями. Обострения возникают в том числе из-за авитаминоза.

Владельцам рекомендуют проводить диспансеризацию питомцев раз в год. При этом возрастным животным и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, обследования нужны два раза в год или чаще по назначению ветеринара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.