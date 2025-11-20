Миграция диких северных оленей на Камчатке попала на видео

Видео: телеграм-канал "Крабы, тигры и вулкан"

На территории Кроноцкого заповедника на Камчатке дикие северные олени начали миграцию на зимние пастбища. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Крабы, тигры и вулкан".

После окончания брачного периода они переходят к горным хребтам. Отмечается, что животным придется пройти до 100 километров от Кроноцко-Богачевской тундры и других равнинных участков к горам. По таким маршрутам они мигрируют ежегодно на протяжении столетий. В горах ветер сдувает снег, поэтому там парнокопытные могут легче добывать ягель, чтобы питаться в холодное время года. Спускаться обратно они начнут в середине – конце марта.

Научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Владимир Гордиенко рассказал изданию "Камчатка.Live", что гон у оленей завершен. Сейчас в скопления собираются самки и молодые олени, а самцы, участвовавшие в размножении, идут отдельно – поодиночке или малыми группами. Так они поднимаются к горным хребтам, пока снежный покров еще остается не очень высоким.

Эти уникальные и уязвимые животные занесены в Красную книгу России. Стадо, которое обитает в Кроноцком заповеднике, является единственным крупным скоплением северных оленей, которые остались на Камчатке. Всего в заповеднике около 800 особей. Их относят к охотскому подвиду, хотя, согласно исследованиям, камчатские олени по некоторым признакам отличаются от чукотских и магаданских.

По словам исполняющего обязанности директора заповедника Всеволода Яковлева, стратегической задачей учреждения является сохранение редких видов животных региона. Он отметил, что усилить охрану зимних местообитаний им помог благотворительный фонд "Сохранение экологических систем Дальнего Востока и Сибири".

С 2024 года фонд реализует трехлетний природоохранный проект. Благодаря организации инспекторы получили новую экипировку и средства связи, кордоны оснастили оборудованием для бесперебойного спутникового соединения. Кроме того, следить за стадом теперь помогают беспилотные летательные аппараты.

Ранее фотоловушка сняла редкого водяного оленя на самом южном острове России – Фуругельма в Приморье. Животное зафиксировали на территории Дальневосточного морского заповедника. Предположительно, олень добрался до острова вплавь, спасаясь от хищников.

