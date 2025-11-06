Москва использует современные технологии для заботы о популяции лосей

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

На платформе "Активный гражданин – детям" стартовал опрос, в рамках которого юные москвичи могут выбрать имена для четырех лосей из национального парка "Лосиный остров". Имена потребуются для оформления персональных паспортов здоровья животных, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В публикации уточняется, что в московской части нацпарка обитают 12 взрослых лосей, которых за величественный вид называют "кораблями леса". Для сохранения популяции и мониторинга состояния здоровья четверым из них надели специальные GPS-ошейники. Устройства весом менее 500 граммов ежечасно отслеживают местоположение животных и каждые 10 минут фиксируют их активность, не причиняя им дискомфорта.

Каждому лосю необходимо подобрать имя на определенную букву, указанную на его ошейнике. Это нужно для создания паспорта здоровья животного, а также для подчеркивания индивидуальности.

Для трехлетней лосихи предлагаются имена на "Д" – Деметра, Диона, Дина, Дубрава, Даная, Догада, Дарина или Деяна. Для пятилетней – на "Е" – Елка, Елена, Есения, Елая, Ельма, Енолия, Евия и Еремея.

Для семилетней лосихи – на "А" – Арта (производное от Артемида), Ариадна, Аврора, Астрид, Астра, Афина, Афродита или Андромеда. А для четырехлетнего самца – на "Б" – Борей, Буран, Бор, Биант, Боэций, Баяр, Биас и Бриар.

Принять участие в голосовании могут пользователи от 6 до 14 лет, авторизовавшись через портал mos.ru или "Московскую электронную школу". Все участники получат баллы программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на призы, среди которых есть рюкзаки, настольные игры, формы для мороженого и многое другое.

Помимо GPS-трекинга, за лосями наблюдают с помощью фотоловушек, размещенных на территории парка. Они позволяют получать дополнительные данные о поведении животных, прогнозировать успех размножения и предотвращать возможные конфликты.

Ранее сообщалось, что сервис "Моспитомец" на портале mos.ru помогает найти хозяев животным из приютов. В каталоге представлено более тысячи анкет кошек и собак с подробным описанием их характера и внешности, а пользователи могут подобрать питомца с помощью фильтров и теста, а затем записаться на встречу прямо через платформу.