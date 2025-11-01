Новые собачьи площадки появились на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы

Новые собачьи площадки появились в Кузьминках, Текстильщиках, Люблине, Лефортове, Некрасовке и Нижегородском районе, передает портал мэра и правительства Москвы.

В Кузьминках по проекту "Питомцы в Москве" обустроили площадку около корпуса 3, дома 26, на улице Академика Скрябина. На площади свыше 435 квадратных метров с комбинированным покрытием установили различные тренажеры.

Тем временем в Текстильщиках территория для безопасного выгула питомцев появилась по адресу Волжский бульвар, 95-й квартал, корпус 2. Площадка занимает более 600 "квадратов". Помимо тренажеров, для собак установили тоннели для преодоления страха и трамплины. Для хозяев предусмотрели лавочки с навесами.

Третья площадка открылась на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" около Краснодарской улицы, дома 1, корпуса 1. На площади свыше 320 "квадратов" обустроили тренировочную зону с травмобезопасными тренажерами. Собаки различных пород могут развивать ловкость и выносливость на наклонной стенке и барьере-перекладине.

Еще в трех столичных районах собачьи площадки обновили по программе комплексного благоустройства. В частности, в парке Казачьей Славы оборудовали место для выгула в 200 "квадратов". Там разместили несколько видов барьеров и балансир.

Кроме того, обновили существующую площадку в сквере у станции МЦД-3 Авиамоторная. Там заменили покрытие и установили стойку с кольцом.

В Некрасовке реконструкция места для выгула прошла около корпуса 1, дома 7, на 2-й Вольской улице. На территории порядка 500 "квадратов" установили оборудование для дрессировки, включая бум, тоннель и горки.

В Нижегородском районе новое пространство для собак появилось по адресу Рязанский проспект, дом 2/1, корпус 2е. Его оборудовали горкой-вышкой, балансиром, трамплином и другими тренажерами.

На всех семи собачьих площадках есть высокое ограждение и система освещения, что позволяет безопасно пользоваться ими в любое время суток.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице создадут полноценные кинологические парки, площадь каждого превысит один гектар земли.

Системная работа в этом направлении началась еще в 2021 году. Для разработки единого стандарта собачьих площадок были проведены консультации кинологов и учтены пожелания москвичей, отметил мэр.