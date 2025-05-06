Сергей Собянин: в Москве будут созданы полноценные кинологические парки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве создадут полноценные кинологические парки, площадь каждого составит более одного гектара земли. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что создание комфортной городской среды является приоритетной задачей стратегии развития города. Это в том числе относится к четвероногим жителям столицы, для которых нужно создать больше возможностей для прогулок и тренировок на свежем воздухе.

Системную работу в этом направлении начали еще в 2021 году. Для разработки единого стандарта собачьих площадок были получены консультации кинологов и учтены пожелания жителей.

Собянин подчеркнул, что площадки должны быть безопасными для питомцев. Во-первых, это надежность ограждения и входных ворот, чтобы собака не могла самовольно покинуть территорию. Ограждения устанавливаются без возможности устраивать подкопы, а ворота делаются двойными.

Во-вторых, нужно создать условия, при которых у собак возникает меньше конфликтных ситуаций на площадке.

"Это решается зонированием по активностям. А там, где площадь позволяет, делают отдельные зоны для крупных и декоративных пород. На больших площадках у зон спокойного выгула и дрессировки – отдельные входы", – пояснил мэр.

Третьим пунктом идет безопасность оборудования. На новых площадках устанавливается дрессировочное оборудование, разработанное совместно с кинологами из Российской кинологической федерации. Учитываются особенности разных собак, особое внимание уделяется антивандальности материалов. Для самих хозяев собак также устанавливают лавочки с навесами.

Как уточнил Собянин, по новому стандарту работают уже 79 площадок. Из них 20 (включая кинологический парк на улице Тимуровской) – открыли в 2024 году. Следующим шагом идет создание полноценных кинологических парков, где можно будет проводить выставки и соревнования.

"Как и все площадки, обустроенные по новому стандарту, кинологические парки оснащены специальным входом-тамбуром с двойными воротами. На территории установлено рекомендованное специалистами оборудование для тренировок и соревнований", – пояснил градоначальник.

Например, бум развивает координацию движений собак, а барьеры – выносливость. Кроме того, парки разделены на несколько зон: большую для различных мероприятий и зону для ежедневного выгула питомцев.

Важной особенностью таких парков являются трибуны с навесами для зрителей и подтрибунным пространством с боксами для питомцев. На трибунах размещается более ста зрителей, а всего на территории парка могут находиться более 500 человек с животными.

Первый кинологический парк в Бабушкинском районе на улице Кольская открылся в 2023 году. Территория площадью в 1,3 гектара является частью парка "Яуза". Площадка получила Российскую национальную премию по ландшафтной архитектуре.

"Это один из самых крупных кинологических центров, созданных в Москве в постсоветский период. Парк состоит из нескольких зон: стадион с трибуной для соревнований, две дрессировочные площадки для местных собак, дрессировочная площадка для занятий с профессиональным кинологом, а также тренерские и складские помещения", – сказал мэр.

Также по периметру парка обустроены зоны для прогулок и отдыха владельцев собак.

Второй кинологический парк был открыт в Царицыне на улице Тимуровской. Здесь уже прошли тренинги по служебному собаководству, а кинологический клуб "Сосновая" организовал праздник. В день кинолога 21 июня в рамках цикла мероприятий "Друг, спасатель, защитник" запланирован фестиваль "Собака – друг на службе Отечеству".

В прошлом году в рамках проекта "Лето в Москве" на новых собачьих площадках прошло более 200 мероприятий. В них приняли участие 26 тысяч москвичей.

"Проект "Питомцы в Москве" обязательно продолжим развивать, как в части инфраструктуры – в этом году появится еще более двух десятков современных площадок, так и в событийном плане: будем проводить регулярные развлекательные и образовательные мероприятия для жителей и их питомцев", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в парке "Ходынское поле" в Москве пройдет фестиваль "Лапки" для любителей домашних животных. Мероприятие состоится 24 и 25 мая. На главной сцене пройдут выступления разных артистов и DJ-сеты, также планируются встречи с кумирами и их питомцами.

На площадке "Лапок" можно будет узнать подробнее о столичных проектах и сервисах, связанных с животными.