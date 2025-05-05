Сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных стартовала в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 100 временных прививочных пунктов открылись рядом с площадками для выгула собак в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета ветеринарии.

Те, кто хочет бесплатно привить своих домашних питомцев, сможет найти ближайший пункт вакцинации и узнать график его работы на портале мэра и правительства Москвы. В комитете указали, что формат мобильных прививочных пунктов в последнее время стал популярен у владельцев собак и кошек.

Бесплатная вакцинация в Москве проводится в синих палатках или спецавтомобилях с логотипом ветеринарной службы, а также в столичных госветклиниках. Кроме того, владельцы домашних животных могут оформить выезд ветеринара на дом для того, чтобы их питомцу сделали прививку.

При этом для бесплатной вакцинации нужно соблюсти несколько условий. Например, прививку могут поставить только здоровым собакам, кошкам, хорькам и енотам. Все они должны быть старше трех месяцев. Также животным необходимо заранее пройти дегельминтизацию.

Кроме того, владельцам домашних питомцев нужно будет взять с собой ветеринарный паспорт животного, чтобы врач проставил все отметки о прививках.

Москвичам также напомнили, что бешенство является смертельным заболеванием, которое может навредить не только питомцу, но и человеку. Также их предупредили, что после вакцинации устойчивый иммунитет к инфекциям формируется 21 день, поэтому в этот период животные более чувствительны к заражению. В связи с этим хозяев попросили, чтобы их питомцы не контактировали с иными животными.

Все вопросы о вакцинации можно задать по телефону 8 (495) 612-12-12. Записаться на прием в ветклинику можно на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или через операторов контакт-центра.

Ранее ветеринар Геннадий Погребняк указал владельцам домашних животных, что ежегодная и своевременная вакцинация – единственный способ защитить питомцев от бешенства.

Эксперт рассказал, что заражение происходит через контакт слизистых оболочек или травмированной кожи с инфицированной слюной. В случае укуса он посоветовал обработать рану мыльным раствором, который на 90% снижает риск проникновения вируса в ткани организма из раны.

