Ветеринар Погребняк назвал главный способ защиты питомцев от бешенства

11 апреля, 13:46Общество
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Ежегодная и своевременная вакцинация – единственный способ защитить домашнее животное от бешенства. Об этом Москве 24 рассказал заведующий Калининской государственной ветеринарной клиники Геннадий Погребняк.
Ранее в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о введении карантина в Богородском округе в связи с выявлением вируса бешенства у лисицы.
"Бешенство – это смертельное, природно-очаговое заболевание, основными переносчиками которого являются дикие плотоядные животные. В нашей полосе в основном – это лисы", – пояснил Погребняк.
Погребняк подчеркнул, что прививка от бешенства – это единственный способ защитить животное от заболевания. Вакцинировать питомцев нужно строго ежегодно.
Ветеринар напомнил, что заражение происходит через контакт слизистых оболочек или травмированной кожи с инфицированной слюной. В случае укуса необходимо обработать рану мыльным раствором, который, по словам ветеринара, на 90% снижает риск проникновения вируса в ткани организма из раны.
Вместе с тем Погребняк предостерег брать укушенного питомца голыми руками: лучше надеть одежду с длинным рукавом и использовать средства защиты. На шерсти животного может остаться зараженная слюна, пояснил специалист.
Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская перечислила процедуры, которые необходимо провести домашним животным с наступлением весны. В их число вошли обработка от паразитов, вакцинация, стрижка когтей, вычесывание и прием витаминов.