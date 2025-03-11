Ветеринарный врач Земская дала пять советов по подготовке питомцев к весне

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Обработка от паразитов, вакцинация, стрижка когтей, вычесывание и прием витаминов необходимы собакам и кошкам весной. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

По ее словам, собак необходимо обязательно обработать от блох и клещей. Кроме того, раз в квартал нужно давать им антигельминтные препараты.



Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Кроме того, собакам надо ежегодно проводить вакцинацию против бешенства и других инфекций: многие владельцы обычно делают это весной. Можно не дожидаться, когда закончится срок действия предыдущей прививки, а поставить новую за две недели до этой даты. Это обеспечит стойкий иммунитет от особо опасных заболеваний.

Также ветеринар посоветовала обязательно подстричь собакам когти. В противном случае животные цепляются за поверхности и испытывают трудности при движении.

"Кроме того, можно случайно травмировать коготь, что доставит питомцу большой дискомфорт", – указала Земская.

Шерсть после зимы становится ломкой и сухой, поэтому собакам надо избавиться от отмерших частиц и волосков. Для этого специалист порекомендовала либо вычесать любимца самому, либо отвести на "экспресс-линьку".

"Процедура абсолютно безболезненная, многим питомцам она даже нравится. Там используются механические расчески, плюс специальным компрессором выдувают шерсть", – пояснила ветеринарный врач.

Также можно немного убрать растительность на лапах между когтями, в области гениталий, на животе и около глаз. Полноценную стрижку эксперт посоветовала проводить только в мае-июне, поскольку в начале весны животное еще может переохладиться на улице.



Вера Земская заведующая Красногвардейской ветклиникой Весной собакам нужны витамины. Можно рассмотреть сбалансированные пищевые добавки с содержанием омеги-3 либо включить в рацион куриный желток или рыбий жир в капсулах. Последний лучше покупать в ветеринарных, а не обычных аптеках, поскольку дозировка рассчитывается по весу питомца.

Что касается кошек, им также необходима ежегодная вакцинация и обработка от глистов раз в квартал.

"Клещи же у кошек немного другие: они могут приводить к отодектозу и демодекозу, поэтому стоит обращать внимание на состояние ушей. Существуют специальные капли на холку либо ошейники", – сказала эксперт.

Также необходимо следить за состоянием когтей у кошки и периодически их подстригать.

"Если этого не делать, они могут врастать и травмировать подушечки лап. Плюс животное начнет сильно царапаться, портить обои, стены и мебель", – рассказала Земская.

Плюс специалист посоветовала вычесать кошку или тоже отвести на "экспресс-линьку".



Вера Земская заведующая Красногвардейской ветклиникой В свою очередь, источником витаминов для них может стать свежая трава. Можно купить ее в магазине либо выращивать самостоятельно.

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