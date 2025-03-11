Ветеринарный врач Земская дала пять советов по подготовке питомцев к весне

11 марта, 12:16Общество
Фото: depositphotos/csakisti
Обработка от паразитов, вакцинация, стрижка когтей, вычесывание и прием витаминов необходимы собакам и кошкам весной. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
По ее словам, собак необходимо обязательно обработать от блох и клещей. Кроме того, раз в квартал нужно давать им антигельминтные препараты.
Также ветеринар посоветовала обязательно подстричь собакам когти. В противном случае животные цепляются за поверхности и испытывают трудности при движении.
"Кроме того, можно случайно травмировать коготь, что доставит питомцу большой дискомфорт", – указала Земская.
Шерсть после зимы становится ломкой и сухой, поэтому собакам надо избавиться от отмерших частиц и волосков. Для этого специалист порекомендовала либо вычесать любимца самому, либо отвести на "экспресс-линьку".
"Процедура абсолютно безболезненная, многим питомцам она даже нравится. Там используются механические расчески, плюс специальным компрессором выдувают шерсть", – пояснила ветеринарный врач.
Также можно немного убрать растительность на лапах между когтями, в области гениталий, на животе и около глаз. Полноценную стрижку эксперт посоветовала проводить только в мае-июне, поскольку в начале весны животное еще может переохладиться на улице.
Что касается кошек, им также необходима ежегодная вакцинация и обработка от глистов раз в квартал.
"Клещи же у кошек немного другие: они могут приводить к отодектозу и демодекозу, поэтому стоит обращать внимание на состояние ушей. Существуют специальные капли на холку либо ошейники", – сказала эксперт.
Также необходимо следить за состоянием когтей у кошки и периодически их подстригать.
"Если этого не делать, они могут врастать и травмировать подушечки лап. Плюс животное начнет сильно царапаться, портить обои, стены и мебель", – рассказала Земская.
Плюс специалист посоветовала вычесать кошку или тоже отвести на "экспресс-линьку".
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