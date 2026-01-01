Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще двух вражеских дронов на подлете к столице в ночь на четверг, 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – добавил градоначальник.

С вечера 31 декабря силы ПВО ликвидировали уже восемь украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

В связи с угрозой атаки дронов в столичном аэропорту Домодедово вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Спустя некоторое время ограничения были сняты.