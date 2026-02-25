Единые правила отображения цены товаров введут в РФ для маркетплейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России введут единые правила отображения товаров на маркетплейсах независимо от средства платежа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

По его словам, многие покупатели переживают, что из-за "каких-то движений" они не смогут недорого и с удобной доставкой приобрести привычный товар. Поэтому этот вопрос волнует россиян.

Кроме того, для маркетплейсов введут правила проверки информации о товарах при помощи государственных систем и реестров, включая сертификаты и маркировку.

Ранее сообщалось, что в России идет работа над реестром маркетплейсов, который будет вести Минэкономразвития. Все платформы из него должны будут соблюдать требования закона о платформенной экономике, который вступит в силу в октябре этого года. Он поможет защитить права как покупателей, так и продавцов на посреднических цифровых площадках.

