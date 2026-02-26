Минтранс РФ введет с сентября в вузах курс беспилотных систем

Фото: depositphotos/kasto

С 1 сентября 2026 года во всех российских университетах транспортной системы будет введен курс беспилотных систем. Об этом сообщил на "Форуме будущих технологий" первый заместитель Минтранса РФ Константин Пашков, передает ТАСС.

По его словам, ведомство собирается развивать курс беспилотных систем в области автономных транспортных систем.

Пашков заявил о важности процесса управления 5–10 дронов одним оператором. Он указал, что подобная система должна работать как аэропорт или дронопорт. В частности, это необходимо для рассылки посылок и доставок в любом направлении.

Ранее Владимир Путин поручил правительству разработать план внедрения беспилотных технологий в ключевые отрасли экономики. Вместе с тем глава государства обратился к администрации президента и кабмину с просьбой предоставить предложения по повышению эффективности управления отраслью автономных систем.

По мнению главы государства, такие меры направлены на улучшение координации между министерствами, ведомствами, регионами, технологическими компаниями и научными организациями в области автономных систем. Он также указал на важность внедрения беспилотных технологий для замещения низкоквалифицированного и опасного труда.