Путин поручил ввести в юридическое поле беспилотную технику

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин призвал безотлагательно внедрить в юридическое поле не только крупные автономные транспортные средства, но и небольшие устройства, такие как роботы-доставщики. Он высказался об этом во время совещания по вопросам развития автономных систем.

Вместе с тем президент указал на необходимость проведения сертификации различных типов беспилотных систем и установки для них четких, однозначных и измеримых требований и стандартов. Для реализации поручения, по мнению главы государства, следует обратиться к уже существующему опыту.

Ранее Путин поручил создать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта (ИИ), подчеркнув, что страна не может допустить зависимость от иностранных технологий.

По его словам, важно не останавливаться в развитии технологий генеративного и искусственного интеллекта, так как они становятся ключевыми, а за обладание собственными технологиями конкурируют ведущие мировые государства.

