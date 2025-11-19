Путин поручил проработать создание штаба по руководству отраслью ИИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин заявил, что в России должен быть штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта. Внимание на это президент обратил, выступая в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Нужен административный ресурс, поэтому я прошу и администрацию президента, и правительство, соответственно, министров и правительство в целом подумать, как нам создать вот этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью", – уточнил глава государства.

Он также поручил правительству и регионам России сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. Президент подчеркнул, что страна не может допустить зависимость от иностранных технологий, это вопрос суверенитета.

"Важно и другое. Такие модели порождают гигантские массивы новых данных, становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, а значит, способны влиять на ценности мировоззрения людей, формировать смысловое пространство целых государств и человечества в целом, в конце концов. Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить", – добавил Путин.

По его словам, важно не останавливаться в развитии технологий генеративного и искусственного интеллекта, так как они становятся ключевыми, за обладание собственными технологиями конкурируют ведущие мировые государства. Если два года назад, обратил внимание Путин, такие системы выполняли простые задачи, то сегодня создаются ИИ-агенты, беспилотный транспорт и роботы.

"Что важно, они действуют не по жестким заданным алгоритмам, а принимают все более автономные решения без участия человека. Тот, кто уже владеет, применяет такие продукты, получает серьезные преимущества в эффективности и производительности труда", – подчеркнул он.

Глава государства также сообщил, что провел разговор с премьер-министром Михаилом Мишустиным, в ходе которого они обсудили тему искусственного интеллекта, а также созданный аналитический центр по его развитию, которым руководит Минцифры. Сейчас там работают уже порядка 50 человек.

Ранее Мишустин отмечал, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. Кроме того, он обратил внимание на необходимость ухода от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость и укрепить собственную безопасность.

