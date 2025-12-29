RT: план Украины и ЕС оказался разрушен после встречи Зеленского и Трампа

Фото: ТАСС/AP Photo/Alex Brandon

Главным итогом переговоров президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа стало разрушение плана Киева и Евросоюза (ЕС) убедить Вашингтон принять мирное соглашение из 20 пунктов. Об этом пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, у ЕС и Киева не получилось убедить Трампа согласиться на пункты урегулирования, которые ранее озвучивал Зеленский. При этом президент США все еще настаивает на территориальных уступках со стороны Украины, отвергая возможность решить этот вопрос через референдум. Трамп считает, что для этого хватит и соответствующего решения украинского парламента.

Ранее украинские СМИ заявляли, что Киев составил свой план по урегулированию конфликта. Документ не содержал положений о признании Крыма и Донбасса российскими территориями, также там не было обязательств Украины не вступать в НАТО.

В это же время Киев предлагал Москве вывести своих военных из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина не собиралась отводить свои войска из Донбасса.

По итогам встречи Трампа и Зеленского, которая состоялась в США 29 декабря, стало известно, что стороны близки к урегулированию. Президент Штатов заявлял, что остаются нерешенными еще 1–2 сложных вопроса, включая статус Донбасса.

