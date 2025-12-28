Форма поиска по сайту

28 декабря, 18:22

Политика

Трамп заявил, что ООН не помогает в урегулировании конфликта на Украине

Фото: whitehouse.gov

ООН не помогает в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Со всеми войнами и конфликтами, которые я урегулировал и остановил за последние 11 месяцев, восемь, возможно, США стали настоящей Организацией Объединенных Наций", – отметил он.

Встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского пройдет во Флориде 28 декабря. Переговоры состоятся в 23:00 по московскому времени в Палм-Бич.

20 декабря украинская и американская делегации провели очередной раунд консультаций в Майами. К переговорам также были привлечены европейские партнеры.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал встречу продуктивной. Со стороны Киева в переговорах участвовали секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В состав делегации США вошли Уиткофф, зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер и представитель Белого дома Джош Грюнбаум.

Стороны уделили внимание ключевым темам, в числе которых развитие 20-пунктного мирного плана и согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности.

Уитэкер: мирный план по Украине состоит из 20 пунктов

