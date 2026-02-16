Ракова рассказала, что ученики медклассов посетили ведущие больницы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученики предпрофессиональных медицинских классов побывали на занятиях в ведущих московских больницах. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что система предпрофессионального образования в столице развивается уже более 10 лет. Это помогает школьникам определиться с будущей профессией и получить больше знаний в интересующей их сфере.

"Медицинские классы – одно из наших ключевых направлений, и экскурсии в больницы для ребят всегда были его обязательной частью. Такие мероприятия традиционно вызывали широкий интерес", – сказала Ракова.

Теперь у школьников появилась возможность не только побывать в медучреждениях, но и попрактиковаться. Это даст им возможность убедиться в правильности своего выбора и получить новый опыт.

Например, ученики столичных школ побывали в Коммунарке и Филатовской больнице, где им дали поработать на симуляторах и рассказали о настоящих историях болезней. Общались с ними профессионалы своего дела – главные врачи. Они отвечали на интересующие вопросы и делились своими историями.

В частности, со школьниками встретились директор Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" доктор медицинских наук Денис Проценко, главный врач центра Алексей Афонин и главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова доктор медицинских наук Валерий Вечорко. Они рассказали им о развитии медицины и предупредили о сложностях в работе врача.

Как отметил Проценко, заинтересованность учеников мотивирует продолжать работу и развивать медучреждение. Он выразил надежду, что подобные встречи полезны для ребят, так как врачи делятся с ними личным опытом и собирают обратную связь, чтобы понять, что было бы им интереснее.

Главное, добавил он, показать школьникам, что важно не только учиться, но и обладать эмпатией. Если человек не умеет сопереживать больному, то это не специалист, а робот, подчеркнул медик.

В ходе экскурсий будущие врачи смогли увидеть технологии, которые применяют в современных медицинских центрах и поработать на новейшем оборудовании. Вместе с профессионалами они обсудили реальные болезни, которые им предстоит изучать на занятиях.

Медицинские классы появились в московских школах в 2015 году. Сейчас они есть уже в 124 учебных заведениях, и обучаются в них около 6,7 тысячи ребят. Их программа включает углубленные занятия по биологии и химии. Кроме того, старшеклассники изучают анатомию, медицинские практики и оказание помощи больным.

Ранее Минздрав утвердил минимальные баллы для поступления в медвузы РФ в 2026 году. Например, чтобы поступить в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова на "сестринское дело", нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, биологии и химии. Для направлений "лечебное дело", "педиатрия" и "стоматология" потребуется получить 55 баллов по этим же предметам. Для обучения на фармацевта следует иметь хотя бы 45 баллов по тем же предметам.