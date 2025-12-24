Собянин: число партнеров предпрофессиональных классов в школах выросло в 5 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число партнеров предпрофессиональных классов в школах Москвы выросло в 5 раз, рассказал Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства столицы.

"Начинали с того, что у нас было в этих классах предпрофессиональной подготовки около 7 тысяч. Сегодня их там 45 тысяч уже. <...> Мы задали новые стандарты и подходы к предпрофессиональным классам для того, чтобы это не было профанацией", – подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что правительство города хочет, чтобы подобные классы были в каждой школе, однако нельзя передавливать систему. В Москве готовятся преподаватели, в том числе те, кто приходят из вузов и предприятий, чтобы проект развивался постепенно и качественно.

"Участники этих предпрофессиональных классов в 10–11-м классе должны получить первую рабочую профессию", – указал градоначальник.

Проект продолжит развиваться, при этом особенно большое внимание будет уделяться математике, физике и точным наукам информационных технологий, а также изучению предпринимательства.

Ранее Собянин рассказывал, что IТ-направление в предпрофессиональных классах в столичных школах находится на пике популярности. В этом году в московских школах появилось 178 IТ-классов, в которых учатся около 10,4 тысячи старшеклассников.

Это в 10 раз больше, чем в 2019 году, когда проект только стартовал. Свыше 90% выпускников таких классов поступают в технические вузы – МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ, ВШЭ, МИФИ.

