Собянин: количество школ с предпринимательскими классами выросло с 44 до 223

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество школ с предпринимательскими классами в Москве увеличилось с 44 до 223. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр столицы, данное направление входит в тройку наиболее популярных предпрофессиональных классов.

В этом учебном году около 11,4 тысячи столичных старшеклассников учатся в предпринимательских классах. Это в 8 раз больше показателей 2021-го, когда проект стартовал.

"Предпринимательство – это, прежде всего, состояние души и образ жизни. Но как и в любом другом деле, в бизнесе существуют правила и стандарты, которым можно и нужно учиться", – сказал Собянин.

В частности, в предпринимательских классах школьники углубленно изучают математику, обществознание и иностранный язык, а также ряд спецкурсов. Ребята знакомятся с различными экономическими системами, основами бизнес-моделирования, факторами производства, видами рынков и многим другим.

Кроме того, в учебную программу входят занятия по развитию эмоционального интеллекта, креативности и критического мышления. Также ученики осваивают профессию агента банка, изучая основы банковского дела, а после решают кейсы, сдают экзамен и получают диплом об освоении специальности.

В число партнеров предпринимательских классов входит более 300 компаний. Успешные предприниматели делятся личным опытом, дают школьникам советы и помогают разрабатывать собственные бизнес-идеи.

Большое значение также имеет сотрудничество с Институтом проблем управления РАН и еще 17 российскими вузами. В них школьники посещают лекции, семинары и мастер-классы. Ребята в том числе разрабатывают бизнес-идеи, которые защищают на научно-практической конференции "Наука для жизни". В прошлом учебном году в ней приняли участие более 5 тысяч учеников предпринимательских классов.

В дальнейшем, отметил Собянин, более 90% выпускников поступают на профильные направления в ведущие вузы страны. Например, РЭУ имени Плеханова, МГУ имени Ломоносова, МГИМО. Вместе с тем многие учащиеся запускают собственный бизнес еще до окончания школы.

"Десятиклассница школы № 1474 Екатерина Шевчук открыла студию флорариумов – композиций с живыми растениями для декора интерьера. <…> Школьнице стали поступать заказы от друзей и знакомых, и она решила запустить собственное дело, которое сегодня весьма востребовано", – поделился мэр.

По его словам, в дальнейшем девочка планирует масштабировать проект и открыть офлайн-точку, а также поступить в МГИМО.

Ученицы школы № 1799 София Тарасовская и Виктория Измайлова запустили бренд по продаже наборов для создания барельефов. Старшеклассницы подобрали экологически чистые материалы и инструменты, попросили художника разработать эскизы и записали видеоурок со скульптором.

В свою очередь, ученица школы № 1194 Марьяна Шувалова делает мелтсы (саше для ароматических ламп). Их она создает из соевого и кокосового воска, разработав широкий набор ароматов для разных настроений и ситуаций. Девушка планирует поступить в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

А Ярослав Прошин из школы № 1601 создал собственный бренд стритстайл-одежды для подростков. Дизайн выполнен на основе акварельных рисунков. Кроме того, футболки мальчика носили участники проекта "Голос. Дети" в одном из сезонов.

Ранее сообщалось, что свыше 80 тысяч школьников и студентов колледжей Москвы приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности с начала года. Обучение они проходили в интерактивных форматах, принимая участие в квизах, викторинах и встречах с экспертами компаний. Многие проекты реализуются онлайн на платформе "Московская электронная школа" (МЭШ).

