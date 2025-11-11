Мэр Москвы рассказал об изучении искусственного интеллекта в столичных школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Изучение основ искусственного интеллекта (ИИ) входит в программу ИТ-классов столичных школ. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

В частности, на занятиях ребята осваивают математическую базу ИИ, учатся работать с большими данными и машинным обучением, а также разрабатывать собственные нейросети.

"Интерес к ИИ среди школьников постоянно растет. В этом году на открытой городской научно-практической конференции "Инженеры будущего" в секции, посвященной большим данным и машинному обучению, было представлено свыше 250 работ. Это почти в два раза больше, чем в 2024-м", – обратил внимание мэр.

Например, одна из учениц школы № 654 имени А. Д. Фридмана Анастасия Борякина разработала нейросеть для прогнозирования уровня пыльцы в воздухе. На ее основе в будущем школьница планирует создать бесплатный онлайн-сервис для людей, страдающих аллергией.

В свою очередь, Роман Карнаков из школы № 1375 представил ИИ-модуль для анализа МРТ-снимков заболеваний гипофиза, который может выделять опухоли и оценивать их характер по специальной шкале. Данная разработка в дальнейшем может быть интегрирована в систему "Интеллектуальный ассистент врача".

Также Собянин рассказал об ИИ-сервисе для распознавания голоса, авторами которого выступили Мария Пашкова, Виктория Черная и Елизавета Мор из школы № 1788. Предполагается, что данная задумка будет использоваться для ведения медицинской документации.

Вместе с тем Сергей Базаров из школы № 1238 разработал модель "анти-ИИ", которая с точностью 97,51% идентифицирует изображения, созданные нейросетями. Платформа помогает бороться с дезинформацией.

"Обучение в предпрофессиональных ИТ-классах помогает школьникам с ранней профориентацией. Уверен, впереди у ребят много новых полезных разработок в медицине, экологии, транспорте и других сферах", – заключил Собянин.

За минувшие 10 лет предпрофессиональные классы в Москве выпустили около 100 тысяч учеников, указывал ранее мэр. Они открыты более чем в 70% столичных школ и могут быть инженерными, медицинскими, предпринимательскими.

Школы оснащены новейшим оборудованием, благодаря чему можно проводить исследования, ставить опыты и заниматься научными разработками.

