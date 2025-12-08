Форма поиска по сайту

08 декабря, 18:31

Шоу-бизнес

Певец Эд Ширан опроверг связь новых песен со слухами о разводе

Фото: legion-media.com/Backgrid UK

После появления слухов о возможном разводе с Черри Сиборн певец Эд Ширан объяснил, что эмоциональность его новых песен не связана с личной жизнью. По его словам, такая выразительность – всего лишь часть творческого процесса, передает The Sun.

Ширан добавил, что невозможно создать хорошую композицию, опираясь на обыденные эмоции. Обычно музыкант работает над песнями, когда испытывает сильные чувства, от нежности и счастья до злости.

Также он посвятил особые слова супруге, исполнив ее любимый трек из нового альбома Heaven. Эта композиция и Perfect обращены именно к Сиборн.

Для артиста важно оставаться честным в творчестве. По его словам, жена знает, что он пишет и более острые по настроению песни, такие как Don't Look Down или War Games.

В последнем треке Ширан описывает попытки принять перемены и ощущение эмоциональной опустошенности. Именно эти строки заставили поклонников предположить, что певец намекает на сложности в отношениях.

Ширан дал понять, что такие тексты – часть его художественного стиля, а не отражение реального кризиса в браке.

Ранее рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова, которые находятся в разводе, запустили реалити-шоу о своей повседневной жизни. Зрители увидят их отношения в момент разрыва.

Самойлова подчеркнула, что подписчики смогут понять ее точку зрения и ни один другой формат не позволил бы так глубоко показать происходящее. При этом Джиган заявил, что, зная, к чему все придет, он бы не согласился на участие в проекте.

