Певец Эд Ширан опроверг связь новых песен со слухами о разводе

После появления слухов о возможном разводе с Черри Сиборн певец Эд Ширан объяснил, что эмоциональность его новых песен не связана с личной жизнью. По его словам, такая выразительность – всего лишь часть творческого процесса, передает The Sun.

Ширан добавил, что невозможно создать хорошую композицию, опираясь на обыденные эмоции. Обычно музыкант работает над песнями, когда испытывает сильные чувства, от нежности и счастья до злости.

Также он посвятил особые слова супруге, исполнив ее любимый трек из нового альбома Heaven. Эта композиция и Perfect обращены именно к Сиборн.

Для артиста важно оставаться честным в творчестве. По его словам, жена знает, что он пишет и более острые по настроению песни, такие как Don't Look Down или War Games.

В последнем треке Ширан описывает попытки принять перемены и ощущение эмоциональной опустошенности. Именно эти строки заставили поклонников предположить, что певец намекает на сложности в отношениях.

Ширан дал понять, что такие тексты – часть его художественного стиля, а не отражение реального кризиса в браке.

