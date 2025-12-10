Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 18:03

Общество

Продолжающийся рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировали в Москве

Фото: 123RF.com/serezniy

В Москве заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 1 по 7 декабря отмечалось продолжение роста заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей во всех возрастных группах. При этом эпидемические пороги среди совокупного населения не оказались превышены.

Также в Роспотребнадзоре отметили снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости, в том числе среди детей. Однако доля вирусов гриппа выросла практически в два раза, преобладает штамм A(H3N2). Также часто стали выявляться риновирусы.

В ведомстве напомнили россиянам о важности профилактики, вакцинации и своевременного обращения к врачу.

Ранее столичный Депздрав сообщил, что эпидемиологические пороги по сезонным вирусам в Москве не превышены. В этом году рост заболеваемости гриппом в столице начал фиксироваться на месяц раньше, чем в 2024-м. В частности, подъем инфекции в 2025 году начался с середины октября, а в прошлом – со второй половины ноября.

В Москве начался сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Читайте также


обществогород

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика