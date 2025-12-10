Продолжающийся рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировали в Москве

Фото: 123RF.com/serezniy

В Москве заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 1 по 7 декабря отмечалось продолжение роста заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей во всех возрастных группах. При этом эпидемические пороги среди совокупного населения не оказались превышены.

Также в Роспотребнадзоре отметили снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости, в том числе среди детей. Однако доля вирусов гриппа выросла практически в два раза, преобладает штамм A(H3N2). Также часто стали выявляться риновирусы.

В ведомстве напомнили россиянам о важности профилактики, вакцинации и своевременного обращения к врачу.

Ранее столичный Депздрав сообщил, что эпидемиологические пороги по сезонным вирусам в Москве не превышены. В этом году рост заболеваемости гриппом в столице начал фиксироваться на месяц раньше, чем в 2024-м. В частности, подъем инфекции в 2025 году начался с середины октября, а в прошлом – со второй половины ноября.

