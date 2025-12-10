Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Подмосковье выросла на 20% за неделю

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась в Подмосковье на 20% за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"На прошедшей 49-й неделе 2025 года (с 1 декабря по 7 декабря) заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений", – уточнило надзорное ведомство.

По данным Роспотребнадзора, свыше 50% случаев ОРВИ было установлено среди детей до 14 лет. При этом среди циркулирующих штаммов гриппа преобладает A(H3N2). В настоящее время вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли более 4,7 миллиона человек.

Кроме того, надзорное ведомство сообщало, что заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти в России, однако показатели соответствуют сезону. За неделю она увеличилась на 19,3%, всего было зафиксировано более 23,4 тысячи случаев гриппа, что в 1,7 раза превышает итоги прошлых 7 дней.

Ранее столичный Депздрав указал, что эпидемиологические пороги по сезонным вирусам в Москве не превышены. В этом году рост заболеваемости гриппом в столице начал фиксироваться на месяц раньше, чем в 2024-м.

