В 2025 году учреждения Москвы получили в оперативное управление 165 объектов

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В 2025 году городские учреждения Москвы получили в оперативное управление 165 зданий, помещений и сооружений общей площадью более 490 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты расположены в 11 административных округах. В частности, 44 здания получили учреждения образования, 43 – медицинские, 39 – спортивные, 22 – досуговые центры, 17 объектов было передано пожарно-спасательным подразделениям.

Новые соцобъекты, которые затем переходят в собственность Москвы, возводятся в рамках Адресной инвестиционной программы и за счет частных инвесторов каждый год. Чтобы использовать их максимально эффективно, помещения передают в оперативное управление конкретным учреждениям – школам, поликлиникам и другим организациям.

Как уточнила руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, больше всего новый площадей было передано в ТиНАО – 42 объекта, на востоке столицы – 31 объект площадью 142,3 тысячи квадратных метров, а также на юге – 25 объектов площадью около 52 тысяч квадратных метров.

На северо-западе было передано 14 зданий, помещений и сооружений общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров, а на севере и западе – по 12 объектов. Их площадь составила 52,4 тысячи и 67,5 тысячи квадратных метров соответственно, продолжила Соловьева.

В частности, школа "Интеграл" на западе Москвы получила от города четырехэтажное здание в Багратионовском проезде площадью около 7 тысяч квадратных метров, где уже реализуются образовательные программы.

Также в Центральном административном округе в Большом Тишинском переулке был передан учебный корпус площадью более 6,6 тысячи квадратных метров. Подведомственное учреждение департамента спорта Москвы получило ФОК "Акварис" в Ореховом проезде с двумя бассейнами. Здание построили по индивидуальному проекту.

Кроме того, на востоке города на улице Матросская Тишина систему здравоохранения пополнил новый корпус детской больницы святого Владимира площадью около 58 тысяч квадратных метров с 20 отделениями стационара, в числе которых ключевые подразделения больницы: отделения челюстно-лицевой, торакальной и сосудистой хирургии, нейрохирургии и другие.

Вместе с тем за 2025 год инвесторы заключили с городом 74 инфраструктурных договора. Благодаря этому застройщики возводят и передают различные объекты столичным властям. Также такие договоры позволяют обеспечивать жилую застройку нужным количеством социальных объектов и мест приложения труда.