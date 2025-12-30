Форма поиска по сайту

30 декабря, 10:29

Город

Инвесторы арендовали 73 объекта недвижимости по столичной льготной программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За 13 лет существования льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы арендовали у столицы 73 объекта недвижимости. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"С 2012 года инвесторы по итогам специализированных торгов могут арендовать объекты культурного наследия, с 2013 года – недвижимость для размещения частных школ и детских садов, а с 2022 года – здания для гостиниц", – напомнил вице-мэр

По словам Ефимова, в настоящее время льготной ставкой пользуются уже 50 нанимателей зданий и помещений. Благодаря льготной программе удалось также восстановить и сохранить 25 исторических зданий. Кроме прочего, в столице появились 4 новые гостиницы и 25 образовательных учреждений.

Для участия в программе инвестор должен принять участие в торгах. Сначала участник программы должен отремонтировать или отреставрировать здание, а затем выполнить другие требования города. После этого он сможет заключить договор аренды на 49 лет по льготной ставке. При этом срок аренды для гостиниц составляет всего 20 лет.

"В 2025 году по итогам торгов заключены договоры аренды четырех помещений для образовательных учреждений и одного здания для размещения гостиницы. Новые объекты появятся в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Западном и Центральном административных округах", – указала глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Кроме того, 18 инвесторов продолжают выполнять требования, необходимые для перевода на льготную ставку, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс возведут в Тимирязевском районе Москвы у станции метро "Тимирязевская" и одноименной станции МЦД-1 в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Участок передали инвестору в аренду на 5 лет. Здесь планируется возвести различные объекты культурно-досуговой деятельности, магазины, кафе и рестораны.

